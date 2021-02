Regional 07/02/2021 09:24 Eliza Gund I Nativa News Homem é preso por corrupção de menor e tráfico de drogas em Nova Canaã do Norte Foto: Divulgação Após informações sobre receptação de produtos de furto como pagamento de entorpecente, militares do 2 Pelotão de Polícia Militar realizaram a prisão de um homem por corrupção de menor e tráfico de drogas.

O caso foi registrado neste sábado (06) no município de Nova Canaã do Norte, com informações do ponto de comercialização do entorpecente a guarnição se deslocou até o local e identificou o suspeito. Em abordagem foi encontrado no bolso do suspeito o valor de R$ 879,00 em moeda corrente e uma pedra de pasta base de cocaína.

Já na residência do suspeito uma balança de precisão, rolo de plástico filme, vários tubetes para embalar cocaína e uma trouxinha de substância análoga à maconha. Na residência estava uma menor de 14 anos, que segundo o suspeito é sua convivente com consentimento da mãe da menor.

Diante os fatos o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil junto com produto entorpecente e demais materiais apreendidos para as devidas providências.

