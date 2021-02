Regional 08/02/2021 07:03 Nortão Online Carro capota na MT-320 em Colíder Um capotamento foi registrado na MT-320 no último sábado, a cerca de 2 km do posto de pedágio, sentido Nova Santa Helena. O condutor do Toyota Etios, prata, placas de Paranaita, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. O condutor aparentemente não sofreu ferimentos, mas foi encaminhado ao hospital por precaução. O veículo ficou bastante deteriorado. A Guarda Municipal registrou a ocorrência e a concessionária Via Brasil providenciou a retirada do veículo.

