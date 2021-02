Regional 08/02/2021 19:37 Maricelle Lima Vieira | PMMT Detido traficante que ameaçava desafetos em Peixoto de Azevedo A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Policiais do 22º BPM de Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá) prenderam neste domingo (07.02), um homem por associação ao tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo, no bairro Mãe de Deus. Foram várias as denúncias que apontavam um traficante de droga intimidando seus desafetos com arma de fogo. Ele seria membro de uma organização criminosa e emprestaria armas de fogo para outros criminosos. Em diligência, o denunciado foi encontrado e tentou correr ao ver a viatura, mas foi rendido e encontradas em seu bolso porções de pasta base de cocaína. Na vistoria em sua casa, os agentes localizaram porções de maconha, um revólver calibre 32, cinco munições, uma espingarda adaptada para calibre 22 e um celular com evidencias da sua participação no tráfico de droga.

