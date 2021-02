Regional 09/02/2021 06:01 Nortão Online Motorista perde controle na MT-320, invade pista e colide com outro veículo Uma colisão entre dois veículos ocorreu na tarde de hoje (08) na MT-320, próximo à Nova Canaã do Norte. Um VW Gol e um Ônix, seguiam em sentidos opostos, quando ocorreu a colisão Após a colisão, os dois carros acabaram parando fora de pista, sendo que um deles acabou capotando várias vezes. Os condutores sofreram apenas escoriações e recusaram atendimento médico. A empresa Via Brasil prestou atendimento.

