Regional 09/02/2021 07:16 TÉO GOMES - DIARIO DE CUIABA MT - Genro mata sogra com facadas na cabeça e no pescoço Homem tentou matar a esposa, mas, como ela fugiu, ele assassinou a mãe dela, em Campo Verde Foto: Reprodução O assassino foi para matar a esposa, mas ela conseguiu fugir e ele matou a mãe dela. Iracema Magri, de 64 anos, foi atingida com vários golpes de faca na cabeça e no pescoço. O autor do crime, segundo a Polícia Militar, é Odir Oliveira (idade não divulgada). Ele matou a sogra no início da noite de domingo (7).

O crime de feminicídio aconteceu na casa de Iracema, no bairro Vale do Sol, na cidade de Campo Verde (140 km ao Sul de Cuiabá). Oliveira, segundo testemunhas contaram à PM, tinha um relacionamento com a filha de Iracema. Os dois discutiram e ela foi para a casa da mãe.

O homem se armou com uma faca e foi atrás da esposa. Invadiu a casa de Iracema, mas não conseguiu matar a mulher porque ela pulou o muro e fugiu para a rua. Iracema tentou salvar a filha e começou a gritar que iria chamar a Polícia Militar, quando o genro começou a golpeá-la e fugiu com a faca na mão.

Uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local do crime, mas quando chegou, a mulher já estava morta. A Polícia Civil fez a liberação do corpo para o IML, após a perícia preliminar de agentes da Perícia Oficial do Estado (Politec).

A Polícia Militar fez buscas, até o início da manhã desta segunda-feira (8), mas ainda não conseguiu pistas do assassino.

Voltar + Regional