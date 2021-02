Regional 09/02/2021 19:31 Folha Max Chuva causa alagamentos em Aripuanã e moradores andam de barco em avenida; vídeos Foto: Reprodução A forte chuva que caiu durante a madrugada desta terça-feira (9) no municipio de Aripuanã (935 quilômetros de Cuiabá) causou transtornos aos residentes da região. Diversos moradores tiveram prejuízos e casas inundadas pela água. Em um vídeo, uma moradora da Avenida Osmar Demeneck mostra toda a casa submersa pela água. Móveis como sofá, armários, mesa e geladeira ficaram enxercados. “Vou mostrar um pouco aqui para vocês, olhem. O que a gente faz? Eu vou ter que mexer aqui. Está saindo todo o remédio da dispensa. A minha pia e geladeira estão molhadas. Estamos erguendo o que dá”, lamenta uma munícipe. Em outro vídeo, é possível ver um grupo de quatro homens trafegando em um barco no meio de um “rio de barro” que se formou na avenida. Já em outra gravação, é possível visualizar uma forte correnteza em frente da casa da moradora. Nesta semana, o Istituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um “Alerta Amarelo” apontando para riscos de pancadas de chuvas intensas para a região. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), essa mesma previsão deve ser estender ao longo da semana, já que a possibilidade de chuva a 80% na cidade.

