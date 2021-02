Regional 10/02/2021 07:22 Folha Max Cidade em MT aplica multa de R$ 2 mil aos desobedientes Foto: Divulgação A Prefeitura de Nova Ubiratã (502 km ao norte de Cuiabá) resolveu endurecer as medidas para o combate à covid-19. Entre as novas ações estão o toque de recolher e multa de até R$ 2 mil para quem não cumprir as restrições. Uma das novas regras é o toque de recolher entre às 23h e 5h. A medida foi decidida pelo Comitê de Enfrentamento à Covid, que é formado por membros da sociedade e do Executivo. O comerciante que não cumprir o toque de recolher terá que pagar multa de R$ 2 mil, mesmo valor da penalidade para as empresas que permitirem a entrada de pessoas sem máscara. O dono da residência onde for constatada aglomeração será multado em R$ 1 mil. No caso de comércio com funcionário sem máscara, a sanção é de R$ 2 mil. Também terão que pagar multa os moradores que não cumprirem as medidas de biossegurança. Quem andar sem máscara terá que pagar R$ 200 e no caso de pessoas com suspeita de covid-19 ou diagnóstico da doença que saírem de casa a multa é de R$ 300. A fiscalização das novas regras será realizada pela Vigilância Sanitária. O valor das multas será revertido para ações no combate ao novo coronavírus no município.

