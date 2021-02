Regional 11/02/2021 05:49 Polícia Civil apreende três adolescentes e recupera motocicletas furtadas em Apiacás A Polícia Civil de Apiacás (200 km de Alta Floresta) apreendeu três adolescentes por ato infracional análogo a furto qualificado. A ação contou com apoio das delegacias de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes. De acordo com o delegado Antenor Junior Pimentel, na ação foram recuperadas as três motocicletas furtadas, que serão restituídas aos proprietários. Além disso, foi apreendida uma outra moto com suspeita de ser objeto de crime. Os adolescentes permanecem apreendidos na unidade policial de Apiacás e, após procedimentos legais, serão colocados à disposição do Poder Judiciário.

