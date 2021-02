Regional 11/02/2021 06:11 Redação I Nativa News Três pessoas são detidas por tráfico de drogas em Nova Monte Verde Foto: Divulgação Três foram detidos por tráfico de drogas, em Nova Monte Verde, nesta quarta-feira (10). A apreensão foi feita durante rondas feita pelo centro da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia militar, os policiais se depararam com três suspeitos ao lado da igreja católica, em baixo de uma árvore, onde fizeram a abordagem. No local foi avistado que um dos suspeitos dispersou algo para de baixo da mesa, em busca pessoal foi localizado no bolso de um dos suspeitos o valor de R$ 160,00, já com um segundo suspeito foi encontrado um celular de cor azul e R$ 38,00. De baixo da mesa foram encontradas duas porções de substância análoga a maconha e seis porções de substancia análoga a pasta base. Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Municipal juntamente com o material apreendido.

