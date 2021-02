Regional 11/02/2021 06:22 Arão Leite/J. Cidade Tentativa de homicídio em garimpo de Paranaíta segue em investigação Uma tentativa de homicídio ocorrida dia 4 de fevereiro na cidade de Paranaíta, região do garimpo do Cajueiro é investigada pela Polícia Civil e de acordo com o delegado Antenor Pimentel, o caso que antes apontava apenas um homem de 52 anos como autor do crime, pode ter dois suspeitos.

Segundo a autoridade policial, várias testemunhas foram ouvidas e através dos depoimentos será apurado se a vítima de 42 anos não é também suspeita na confusão por causa de área de garimpo no Rio Teles Pires.

O delegado diz que pessoas que viram o conflito envolvendo os dois garimpeiros declararam que a vítima teria cometido ameaças contra o atirador. O fato é apurado agora se tanto o suspeito preso quanto a pessoa que foi alvejada com tiro de espingarda, poderá responder criminalmente.

O autor dos disparos no dia foi preso quando tentava fugir. A arma do crime, uma espingarda, foi apreendia pela Polícia Militar na mesma ocasião. Já o garimpeiro que até aquela ocasião era apenas visto como vítima, foi hospitalizado em Alta Floresta com pelo menos três ferimentos.

