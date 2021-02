Regional 11/02/2021 19:17 MidiaNews Pneu de trator estoura e mata borracheiro em Nova Mutum Um homem de 43 anos, identificado como Clóvis Francisco do Nascimento, morreu após um pneu de trator estourar enquanto ele trabalhava em uma oficina, em Nova Mutum (a 269 km de Cuiabá). O acidente aconteceu na noite de terça (9) no Bairro Industrial. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o óbito foi registrado ainda no local. Uma equipe compareceu na oficina, mas Clóvis tinha graves ferimentos na cabeça. A Politec esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

