Regional 13/02/2021 07:23 Reporter MT JUINA: Secretário e servidores saem ilesos de acidente após carro capotar O secretário de Esportes de Juína, Geraldo Antônio Ferreira, e outros dois servidores saíram ilesos após o carro em que estavam capotar em uma estrada de terra. Eles retornavam do distrito de Filadélfia e quando estava próximos à cidade, o carro teve um problema mecânico, subiu no barranco e capotou. O acidente ocorreu na última terça-feira (9). De acordo Ferreira, em entrevista ao Juína News, uma peça chamada bandeja quebrou, o motorista perdeu o controle do carro e subiu no barranco. Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente. Já o carro teria ficado bastante danificado e a Prefeitura de Juína decidiu não fazer a reforma. A reforma teria sido avaliada em R$ 10 mil, porém o preço total do carro é de R$ 12 mil. De acordo com o secretário, na hora do acidente, o carro estava em 40 km/h.

