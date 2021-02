Regional 13/02/2021 07:35 Nortão Online COLIDER: Motociclista cai em valeta e fica gravemente ferido Foto: Reprodução Um jovem de 19 anos sofreu ferimentos graves ao cair com a moto em uma valeta, no bairro Jardim Alegre, em Colíder, nesta madrugada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que resgatou o rapaz, ele sofreu uma fratura no fêmur direito e estava bastante desorientado, podendo ter sofrido um TCE (traumatismo crânio-encefálico). Ele despencou com a moto por uma altura aproximada de três metros. Como a moto ficou por cima dele após a queda, apresentava ainda uma queimadura na região dorsal. Como tem chovido intensamente nos últimos dias, a valeta estava cheia de água da chuva, mas ele não chegou a ficar submerso. Recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao hospital regional. O acidente ocorreu por volta de 01:40h. Na manhã de hoje, a moto ainda se encontrava no local.

