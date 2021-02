Regional 14/02/2021 06:25 Nortão Online COLIDER: Mulher fica gravemente ferida após capotamento de Hillux na entrada da comunidade Zé Reis Foto por: Divulgação Uma mulher ficou ferida em um acidente ocorrido no sábado, por volta das 16:30h, na entrada para a comunidade Zé Reis, a poucos metros da MT-320. De acordo com informações da empresa Via Brasil, ela conduzia uma caminhonete Hillux e acabou perdendo o controle do veículo que veio a capotar e acabou batendo em uma árvore. O veículo ficou muito danificado Ela sofreu ferimentos graves e foi atendida pelos bombeiros e conduzida ao Hospital Regional. Uma outra pessoa que estava com ela sofreu ferimentos leves. A Via Brasil, mesmo não sendo em trecho comissionado, acionou o socorro e auxiliou na remoção do veículo. Não foi esclarecido ainda o que provocou o acidente.

