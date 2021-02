Regional 14/02/2021 08:14 Assessoria | Polícia Civil-MT MT - Polícia Civil prende pai que estuprava e filmava partes íntimas da filha de 8 anos Um pai acusado de crime de estupro de vulnerável contra a filha de 8 anos em Cáceres (225 km a oeste de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DDM) do município, na tarde de sexta-feira (12.02), em ação para cumprimento de mandado de prisão. O suspeito teve a ordem judicial de prisão preventiva decretada pela Justiça, após investigação e representação do pedido feito pela delegada da DDM, Judá Marcondes. As diligências iniciaram logo após a mãe da criança procurar a delegacia para denunciar o crime. A comunicante relatou ter descoberto no celular do marido diversos vídeos em que este filmava as partes íntimas da filha. Ouvida pela equipe especializada em depoimento especial, a menina revelou que seu pai por diversas vezes, introduziu os dedos na sua genitália, bem como beijava sua boca. Diante dos graves fatos a delegada de polícia Judá Marcondes representou pelo mandado de prisão preventiva do investigado, imediatamente deferido pela Justiça da Comarca de Cáceres. Com a ordem de prisão decretada, os policiais civis realizaram a prisão do suspeito na tarde de sexta-feira (12). Depois de ser detido, ele foi conduzido até a delegacia onde foi interrogado, e posteriormente encaminhado para a Cadeia Pública local, ficando à disposição da Justiça.

