Regional 14/02/2021 18:46 Só Notícias/Herbert de Souza e Cleber Romero Nova Guarita : Homem morre soterrado em garimpo Um homem morreu soterrado, ontem, após um desmoronamento de terra ocorrido em um garimpo no município de Nova Guarita. A vítima foi identificada como Juvenal Oliveira da Silva, 57 anos. Testemunhas acionaram a Polícia Militar de Colíder (157 quilômetros de Sinop), que encaminhou uma equipe para o local. No entanto, quando os policiais chegaram, a vítima já havia falecido. De acordo com o registro feito em boletim de ocorrência, testemunhas conseguiram retirar o corpo de Juvenal do local onde houve o desmoronamento. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e isolou a área. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não foram confirmadas informações sobre os procedimentos fúnebres. O caso passa a ser apurado pela Polícia Civil.

