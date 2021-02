Regional 15/02/2021 05:59 José Lucas Salvani Nova Mutum: Motorista cochila ao volante e tomba ônibus com 12 pessoas em represa Um motorista cochilou ao volante e causou o tombamento de um ônibus ocupado por 12 pessoas, incluindo ele, em uma represa, na madrugada deste domingo (14). O caso aconteceu próximo ao Assentamento Pontal do Marape (a 351 km de Cuiabá). Apenas uma das vítimas foi encaminhada para um hospital. Por volta das 23h de sábado (13), o veículo teria saído de Nova Mutum (a 241 km de Cuiabá) com destino a uma propriedade rural, localizada no Assentamento, para pegar duas cargas de aves. Ao se aproximar do local, o motorista acredita ter cochilado, ocasionando que o ônibus saísse da estrada e posteriormente tombasse na represa.



Todas as 12 pessoas que ocupavam o veículo conseguiram sair e retornaram para Nova Mutum. Uma das vítimas alegou sentir dores no joelho e foi encaminhada para o hospital mais próximo. Não há informações sobre seu atual estado de saúde.



Um guincho foi acionado para remover o ônibus da represa. Com informações de Power Mix.

Veja também sobre Nova Mutum ônibus tomba Assentamento Pontal do Marape Voltar + Regional