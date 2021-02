Regional 15/02/2021 12:29 Eduardo Kotaki, TV Centro América Quase 11% dos alunos da Unemat desistiram de estudar durante a pandemia da Covid-19 Foto: Reprodução Um total de 10,81% dos alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) desistiram de continuar os estudos desde o início da pandemia. Os 13 campi da Unemat espalhados pelo estado tinham mais de 18 mil estudantes matriculados nos 60 cursos oferecidos pela instituição antes da pandemia começar. Atualmente são 16.221 alunos. A adesão a novas matrículas também caiu. A volta às aulas nas unidades está prevista para maio. Um dos motivos que levaram tantos estudantes a deixar o curso foi a dificuldade em se conectar. O diretor da Unemat em Tangará da Serra, Magno Alves Ribeiro, a instituição disponibilizou um chip com dados móveis para os estudantes que comprovaram não ter condições de pagar por um provedor de internet. Mas, mesmo assim, muitos tiveram dificuldade com o sinal da rede. As plataformas digitais devem continuar em evidência no que diz respeito a ensino enquanto durar a pandemia. Aos poucos, as instituições devem aderir ao sistema híbrido, ou seja, 50% presencial e a outra metade online. As adaptações necessárias até o dia em que todos estiverem imunizados do novo coronavírus. O ano atípico também mexeu com a rotina dos professores. Karine Medeiros Anunciato dá aulas de economia nos cursos de ciências contábeis e administração. As aulas agora são gravadas e também transmitidas ao vivo da sala da casa dela. Para saber lidar com essa nova realidade das mídias online, ela investiu em cursos e equipamentos. Há 20 anos acostumada com o contato em sala de aula, ela diz que nunca imaginou uma situação como essa. Prender a atenção dos estudantes e não deixar o rendimento deles cair não é fácil. Segundo Karine, vai muito além de ligar a câmera e falar. Ela teve que aprender a editar vídeos, fazer aberturas dinâmicas com trilha sonora, ilustração.

Voltar + Regional