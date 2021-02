Regional 16/02/2021 06:39 Eduardo Gomes/Diário de Cuiabá Governo define neste mês a concessão da BR-163 entre MT e PA Foto: Dnit No próximo dia 25, a rodovia BR-163 será licitada em leilão, para concessão por dez anos, pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no trecho de 970 quilômetros entre Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá) e Itaituba (PA), onde opera o terminal portuário de Miritituba, no Rio Tapajós. O grupo que oferecer a menor tarifa de pedágio assumirá a administração pedagiada nessa importante via de integração do Brasil interior. O grupo vencedor da concessão terá que investir R$ 1,42 bilhão na rodovia, sendo R$ 1 bilhão para recuperação e manutenção e R$ 420 milhões para sua ampliação e melhoria no período concedido. Um relatório do ministro Benjamin Zymler, do Tribunal de Contas da União, em dezembro do ano passado, aponta que a concessionária embolsará R$ 4,4 bilhões nos dez anos de sua atuação. O trecho que será concedido inclui 30 quilômetros da BR-230, a rodovia Transamazônica, entre as localidades de Campo Verde e Miritituba, na margem direita do Rio Tapajós, diante de Itaituba. Nesse trajeto, em comum, as rodovias são consideradas remontadas, num linguajar rodoviário. A concessão é a chamada manga curta, por dez anos. Isso por conta da perspectiva de que, nesse período, seja construída a ferrovia Ferrogrão, com trilhos paralelos à rodovia ao logo de seu percurso, o que esvaziará o fluxo de caminhões. Esse período foi considerado “ideal” pelo senador Zequinha Marinho (PSC), que é o coordenador da bancada federal paraense e aposta na obra a ferrovia. Estratégica para o escoamento de commodities agrícolas de Sorriso, Luca do Rio Verde, Nova Mutum, Sinop, Tapurah, Santa Rita do Trivelato, Ipiranga do Norte, Santa Carmem e outros municípios do Norte de Mato Grosso, a BR-163 sofreu questionamentos políticos no Pará. Discretamente, setores políticos em Belém tentaram dificultar sua concessão, temendo o desenvolvimento de Itaituba e municípios do entorno, que formam a região de influência de Santarém. Há uma rivalidade muito grande entre a capital paraense e essa cidade, que luta pela criação do Estado do Tapajós. Mesmo em meio a desentendimento político, os paraenses conseguiram sensibilizar a ANTT e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, para que o pedágio no Pará seja cobrado somente aos caminhões articulados. Já em Mato Grosso, todos os usuários pagarão nas duas praças de cobrança, no trajeto entre o trevo com a MT-220, que demanda a Juara, e a divisa no Município de Guarantã do Norte, cruzando as cidades de Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte, onde é intenso o tráfego de curta distância. Do lado paraense, será instalada somente uma praça de pedágio. Com a concessão desse novo trecho, a BR-163 será pedagiada de Cuiabá a Itaituba, uma vez que a concessionária Rota do Oeste a explora entre a capital mato-grossense e Sinop.

