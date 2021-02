Regional 16/02/2021 18:39 Foragido da Justiça em Apiacás é preso em Juína quando tentava viajar ao noroeste do estado Foto: Divulgação Um rapaz de 18 anos e foragido da Justiça foi preso em Juína (735 km a noroeste de Cuiabá) em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Comarca de Apiacás. A Delegacia Regional de Juína recebeu informação da unidade policial de Apiacás de que o rapaz que estava a prisão decretada estaria na região noroeste. Após a confirmação dos dados do foragido e do veículo em que ele estava, os investigadores de Juína realizaram diligências na BR-174 e avistaram o carro modelo Chevrolet Cobalt, com placa de Lucas do Rio Verde. Os policiais abordaram o veículo, que era conduzido pelo jovem foragido. A outra pessoa que estava como passageiro se identificou como proprietário do carro e informou que foi contratado por serviço de aplicativo de viagem para levar o rapaz de 18 anos até a cidade de Aripuanã. Em consulta aos sistemas de segurança pública, os investigadores constataram que o carro estava em nome de outra pessoa. Todos foram encaminhados à Delegacia de Juina, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão contra o rapaz de 18 anos, que responde pelo crime de tentativa de homicídio em Apiacás. Já o homem de 25 anos que se apresentou como dono do carro vai responder a um Termo Circunstanciado de Ocorrência por fornecer a direção de veículo a pessoa sem habilitação. O veículo foi apreendido.

