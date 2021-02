Regional 17/02/2021 06:14 Ianara Garcia, TV Centro América Chuva e más condições das estradas prejudicam escoamento da safra em MT Ao tentar passar por atoleiros na rodovia estadual MT-322, perto do distrito de Espigão do Leste, alguns caminhões quebram e a fila só aumenta Foto: TVCA/ Reprodução Em Mato Grosso, a chuva e as más condições das estradas estão criando uma verdadeira fila de caminhões na região Norte do Araguaia. Ao tentar passar por atoleiros na rodovia estadual MT-322, perto do distrito de Espigão do Leste, alguns caminhões quebram e a fila só aumenta Essa situação já dura pelo menos 10 dias e esses atoleiros podem comprometer o escoamento da safra de soja, já que a região tem aproximadamente 400 mil hectares de lavoura A soja que sai dali é escoada pelos portos do Pará com destino aos mercados internacionais. Uma associação de produtores rurais alugou máquinas pra ajudar a desatolar caminhões, melhorar a situação da rodovia, onde tem chovido muito nos últimos dias. A Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que tem equipe no local tentando ajudar a liberar o acesso, mas as chuvas têm dificultado e informou ainda que já existe um processo licitatório em andamento para asfaltar cerca de 70 km de outra rodovia estadual, a MT-109, que seria uma alternativa de rota para o escoamento de soja nessa região.

