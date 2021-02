Regional 17/02/2021 07:13 Gazeta Digital NA BR-163: Prefeito de Itiquira e mais dois vereadores sofrem acidente Foto: Reprodução/Internet O prefeito de Itiquira, Fabiano Dalla Valle (PP), e mais dois vereadores do município, Alcides Anfilófio de Campos Ferreira, mais conhecido com Cido Roberto (MDB) e Eufrásio Cabral da Costa (PL), sofreram um acidente de carro na BR-163 próximo a Rondonópolis (212 km de Cuiabá), nesta terça-feira (16).

Conforme informações do site local Agora MT, os políticos estavam em reunião com o senador Wellington Fagundes (PL) e na volta o motorista teria perdido o controle do carro e jogado o carro para fora da pista.

De acordo com as informações da assessoria da Concessionária Rota do Oeste, foi prestado atendimento às vítimas e encaminhas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis com ferimentos leves.

A causa do acidente ainda será investigada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

