Regional 17/02/2021 07:15 Guarantã do Norte contrata otorrino para zerar fila no sistema municipal de saúde A Prefeitura de Guarantã do Norte, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a contratação de um médico otorrinolaringologista (conhecido popularmente como otorrino), que passa a atender no centro de especialização do município. O médico especialista em otorrinolaringologia, tendo a capacitação para diagnosticar doenças no ouvido (oto), no nariz (rino) e na garganta (laringo). Além disso, esse especialista também cuida da cabeça e pescoço como um todo. Até então os atendimentos eram feitos nas cidades como Cuiabá, Sinop e outros municípios da região, demandando no deslocamento, gastos e desgaste para os pacientes, situações que serão evitadas com a disponibilização do profissional médico na própria rede municipal de saúde de Guarantã do Norte. Atualmente tem torno de 60 pacientes que aguardam na fila pelo atendimento de consultas ou procedimentos cirúrgicos nesta especialidade. "Isso vai facilitar muito para o paciente que não terá mais que se deslocar para outro local. Este é o terceiro ano que prestamos esse serviço ao município de Guarantã do Norte, a administração esta de parabéns por esse cuidado com seus munícipes. Estaremos inicialmente realizando a consulta e nos pacientes que necessitarem de procedimento cirúrgico estaremos agendando para fazermos as cirurgias aqui mesmo em Guarantã do Norte.", comenta o médico otorrinolaringologista Dr. Eduardo dos Santos. Os pacientes que precisam dos atendimentos comemoram mais esta grande conquista. "Primeiramente agradecer a Deus e ao prefeito dessa cidade que é muito bom. Não é desfazendo dos outros, mas Guarantã nunca teve um prefeito para fazer o que o Érico está fazendo. Ao invés de ir para Cuiabá vou ser operado aqui mesmo, muito bom" afirma o senhor Antônio Marques, que é cliente do SUS. "Para mim que tenho um problema no nariz há três anos, sair daqui e me deslocar para Cuiabá fica muito difícil, então para nós essa consulta e até cirurgia aqui mesmo em Guarantã é maravilhoso." Ressalta Aparecida da Silva que também é cliente do SUS. A contratação desse profissional reforça o compromisso da administração do prefeito Érico Stevan com a área da saúde da população do município. "Nós estamos zerando todas as filas de espera em nosso município, iniciamos com o mutirão de ultrassom, iniciamos os exames de mamografia, o Urologista iniciou os atendimentos, a Neuro pediatra já esta cuidando das nossas crianças e agora o atendimento do otorrino que vai atender a mais de sessenta pessoas, incluindo cirurgias para os casos que se fizerem necessários. O que nós queremos é proporcionar maior comodidade à população, com atendimento de qualidade que está sendo disponibilizado aqui mesmo no município", afirmou o prefeito Érico. O município aguarda a chegada de um tomógrafo que esta sendo adquirido para atendimento pela rede pública de saúde são ações que vão de encontro ao proposito do prefeito Érico Stevan Gonçalves em tornar o município de Guarantã do Norte como uma referencia em serviços de Saúde Pública.

Voltar + Regional