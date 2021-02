Regional 17/02/2021 17:41 SINOP: Policiais penais encontraram túnel no presídio Ferrugem Policiais penais da Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), em Sinop, frustraram uma tentativa de fuga, durante operação de revista de rotina, realizada na manhã desta quarta-feira (17.02).

Depois que todos os reeducandos foram retirados para a inspeção estrutural de um dos raios, foi localizado um buraco no piso, mais precisamente no banho de sol de uma das alas, além de duas grades serradas.

O raio já vinha sendo monitorado, pois é a terceira tentativa de fuga no período de seis meses, sendo que todas foram evitadas pelos policiais penais da unidade. Na sexta-feira passada (12.02), já havia sido realizada revista na mesma cela, quando os recuperandos tentaram escavar o piso.

Todos os ocupantes da ala que tentaram fazer o túnel foram identificados e irão responder Procedimento Admirativo Disciplinar por danos ao patrimônio público e tentativa de fuga.

Voltar + Regional