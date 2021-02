Regional 17/02/2021 17:42 Angela Fogaça I Nortão Online Morador de Colíder morre com suspeita de dengue hemorrágica Um homem de 48 anos, morador do Celídio Marques, faleceu hoje em Colíder, após contrair dengue. A suspeita é que a dengue tenha evoluído para dengue hemorrágica. Ele começou a apresentar sintomas no último dia 14, quando procurou a unidade de Saúde e foi medicado e encaminhado para sua residência. Ontem, dia 16, o quadro dele se agravou e apresentava febre alta, dores de cabeça, vômito e foi encaminhado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros. O exame de NS1 realizado deu positivo para dengue. De acordo com o coordenador da Vigilância em Saúde, Rogério Nunes, o quadro do paciente evoluiu para hipotensão e queda abrupta de plaquetas. “Precisou entubar e foi conduzido para UTI e veio a falecer, durante a noite de ontem”, confirmou Rogério; Segundo ele, há 12 dias atrás, a Vigilância em Saúde já tinha passado na casa desse paciente e realizado a borrifação do veneno para o bloqueio de mosquito. “A gente acredita que pode não ter sido ali na sua residência que ele foi infectado por esse mosquito mas não há como saber”, lamentou ele. Rogério Nunes, alerta que nas primeiras cinco semanas deste ano, a Vigilância observou um aumento de 42,3% em relação ao ano passado nos casos de dengue clássica. O índice larvário encontrado nas visitas a residência pelas agentes de endemias, está bem alto, demonstrando que a população precisa contribuir neste momento tão crítico. Ele ressalta que nos bairros existem vários canteiros, vários terrenos baldios com mato alto. “A vigilância sanitária realizará a notificação dos proprietários para limpeza destes terrenos e caso não ocorra, será aplicada a multa. A população necessita tirar 20 minutos por semana para avaliar o seu terreno, observar calhas, lixo no quintal e na frente da residência, para eliminar os focos “, orienta ele. Rogério explica que ralos de banheiro, fossas abertas e bueiros também pode ser campo para aumento da proliferação dos mosquitos.

Voltar + Regional