Regional 18/02/2021 05:11 ARIPUANÃ: Homem procura delegacia para registrar BO e policiais constatam mandado em aberto por homicídio Ordem de prisão foi decretada pela Comarca de Nova Canaã do Norte A Polícia Civil de Aripuanã (1.002 km a noroeste de Cuiabá) cumpriu nesta quarta-feira (17) a prisão de um homem suspeito de homicídio ocorrido no município de Nova Canaã do Norte. Ele estava com o mandado de prisão preventiva decretado desde agosto do ano passado, em processo que corre na Comarca Nona Canaã do Norte. O suspeito de 59 anos procurou a Delegacia de Aripuanã para registrar um boletim de ocorrência. Ao fazer a checagem do nome informado nos sistemas policiais, os investigadores constataram que havia contra ele a ordem judicial por homicídio qualificado, praticado por motivo fútil. Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado à unidade prisional.

