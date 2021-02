Regional 18/02/2021 06:00 Só Notícias/Herbert de Souza Apostadores em Lucas do Rio Verde e mais duas cidades de MT levam prêmios de R$ 30 mil na Mega Sena Foto: Reprodução Três apostadores de Mato Grosso foram contemplados no último sorteio da Mega Sena, realizado, há pouco, pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo (SP). Cada um dos “sortudos” receberá R$ 30 mil por acertar cinco dos seis números sorteados. Conforme o extrato divulgado pela Caixa, apostadores em Lucas do Rio Verde, Paranatinga e Rondonópolis fizeram apostas simples, com seis números, e acertaram cinco. Outros 72 apostadores de diversas regiões do Brasil também ganharam prêmios a partir de R$ 30 mil pelos cinco acertos. Por outro lado, o prêmio principal, destinado para quem faz seis acertos, não teve ganhador e acumulou em R$ 34 milhões para o próximo concurso, que será realizado no sábado (20). Hoje, foram sorteadas as dezenas 07, 16, 19, 22, 28 e 55. Quina – Uma outra modalidade de loteria da Caixa Econômica Federal também premiou apostadores em Mato Grosso, nesta quarta-feira. Um bolão com 17 participantes feito em Lucas do Rio Verde faturou R$ 26 mil por quatro acertos. Pela mesma quantidade de acertos, um apostador de Cuiabá ganhou sozinho R$ 8 mil.

Voltar + Regional