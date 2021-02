Regional 18/02/2021 06:18 G1MT 17 cabeças de gado são atropeladas por caminhão em MT A maioria dos animais morreu ainda no local do acidente. Foto: Agência da Notícia Dezessete cabeças de gado foram atropeladas por um caminhão no Distrito de Santo Antônio do Fontoura, em São José do Xingu, a 931 km de Cuiabá, nessa terça-feira (16). A maioria dos animais morreu ainda no local do acidente. A Polícia Civil informou que ouviu o motorista. Ele afirmou que transitava pela MT-437 quando se deparou com um rebanho de bovinos no meio da pista. No momento do acidente estava chovendo e o motorista disse que perdeu visibilidade e não conseguiu desviar ou frear o veículo a tempo. O motorista não ficou ferido e foi liberado, em seguida. Parte do caminhão ficou destruída. A Polícia Civil informou que investiga o acidente.

