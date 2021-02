Regional 19/02/2021 06:50 Nortão Online Chuva rompe bueiro em estrada de Nova Santa Helena e deixa comunidade isolada As chuvas desta semana causaram alguns transtornos em Nova Santa Helena. Internautas enviaram ao Nortão Online vídeos e fotos de muros que caíram e locais que apresentaram alagamento. O secretário de Obras, Rafael Rodrigues de Lima, disse ao Nortão Online que um bueiro na estrada da Pope acabou “rodando” e deixou a estrada interditada. “Hoje logo depois do almoço já vamos arrumar ele, para liberar a estrada. Por enquanto, foi o único que caiu. Tivemos alguns transtornos em residências com as chuvas torrenciais, dentro da cidade”, informou ele. A prefeitura está atenta às estradas vicinais, atendendo em locais que apresentam pontos críticos.

