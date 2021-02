Regional 19/02/2021 17:33 Visao noticia Acidente grave é registrado na MT 423 entre Sinop e Claudia O Corpo de Bombeiros foi solicitado na tarde desta sexta-feira (19) para o atendimento de um acidente na MT 423 entre os municípios de Claudia e Sinop. A colisão aconteceu entre duas carretas, modelos não informado, e um veículo Fiat Uno.

De acordo com informações preliminares, seis vítimas se feriram no acidente e uma possivelmente está em óbito. Duas unidades de resgate e a Alto Bomba Tanque (ABT) foram acionadas, já que, teriam vítimas pessoas as ferragens.

A colisão é na rodovia estadual entre o Fertilizantes Tocantins e BR 163. Um das carretas estava carregada com grãos e eles ficaram espalhados na pista que segue interditada até a chegada da Polícia Militar e peritos criminiais.

Segundo informações, a colisão ocorreu em uma baixada próximo a empresa de fertilizante. Testemunhas disseram que chovia muito no momento do acidente.

O nome das vítimas não foram mensionadas pelas autoridades que faziam a prestação de socorro. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional.

