Regional 20/02/2021 06:29 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Nova Monte Verde abre canal de atendimento da Ouvidoria no Whatsapp A iniciativa reforça ainda o compromisso com a transparência e a responsabilidade da Prefeitura de Nova Monte Verde O cidadão novamonteverdense agora conta com uma forma mais prática e rápida ainda de entrar em contato com a Prefeitura de Nova Monte Verde. Agora a Ouvidoria passa a atender também pelo Whatsapp. "A ideia é criar uma nova linha direta com o cidadão, para aproximar ainda mais a gestão pública da população, agilizando e facilitando o atendimento principalmente para quem não tem tanta facilidade de comparecer pessoalmente à Ouvidoria", explicou o prefeito municipal, Edemilson Marino. A iniciativa reforça ainda o compromisso com a transparência e a responsabilidade da Prefeitura de Nova Monte Verde. A Ouvidoria é um canal entre a população e o governo, que recebe sugestões, denúncias, elogios e reclamações. A partir das informações trazidas pelos cidadãos, a Ouvidoria pode identificar ações, propor mudanças, indicar melhorias e ainda apontar situações irregulares. O número do Whatsapp é (66) 3597-2827 e está pronto para o atendimento, das 7h às 13h. Além disso, o cidadão pode entrar em contato telefônico através do mesmo número, pelo e-mail ouvidoria@novamonteverde.mt.gov.br ou direto pelo portal https://www.novamonteverde.mt.gov.br/ (clicar em 'ouvidoria'), ou ainda no endereço: Av. Mato Grosso, 51 - Centro, Nova Monte Verde - MT.

