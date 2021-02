Secretarias de Colíder visitam colégio bombeiro militar em Alta Floresta

O vice-prefeito Valmir Teixeira junto a secretária de educação Leia Torres e o secretário de governo Ed Motta, foram até Alta Floresta para uma visita ao colégio bombeiro militar, acompanhados pelo Tenente Coronel Raine Pereira Souza - Comandante regional VII, o 1° Tenente Felipe Augusto da Silva - Comandante da (12°) CIBM.

Nesta visita conheceram as instalações do colégio e conversaram sobre tratativas para a possível implantação do colégio bombeiro militar no município. Segundo a secretária Leia Torres, a intenção da implantação é trazer um ensino de excelência aos alunos, com uma grade de horas integral e atividades extracurriculares.

“Queremos o melhor para Colíder, que os nossos jovens de hoje estejam capacitados para o futuro, assim fortalecendo o nosso município” disse Leia.