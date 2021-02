Empresário e ex-vereador Paulo César da Silva morre vítima de Covid-19

Foi sepultado na manhã deste domingo (21) o empresário e ex-vereador de Nortelândia (232 km de Cuiabá), Paulo César da Silva, também conhecido como “PC”. Internado na capital há mais de 15 dias devido às complicações causadas pela Covid-19, Paulo não resistiu e faleceu neste sábado (20).

O sepultamento aconteceu na cidade onde “PC” atuou como vereador, e foi realizado no cemitério Jardim da Saudade.



Além de sua proximidade com a vida política, Paulo César também atuava no ramo empresarial, já que possuía uma indústria na região do Distrito Industrial, em Cuiabá.



No final de 2020, o empresário gravou um vídeo desejando um ano próspero para seus clientes e amigos, finalizando com uma mensagem de otimismo para 2021.