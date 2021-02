Duas apostas de MT levam mais de R$ 64 mil em sorteio da Mega-Sena; prêmio final acumulou

Duas apostas mato-grossenses chegaram perto de levar o prêmio milionário da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (20). Apesar de não acertarem os seis números, os apostadores devem levar R$ 64.466,74 cada um por terem marcado cinco dos seis números sorteados.

As apostas foram feitas no tipo simples, e vieram das loterias “Pé Quente”, em Paranaíta (840 km de Cuiabá), e “Central”, de São José dos Quatro Marcos (310 km de Cuiabá).



Outros mato-grossenses também foram visitados pela sorte, já que outras 68 apostas feitas no estado levaram prêmios entre R$ 1.014,35 a R$ 10.143,48, por terem acertado quatro dos seis números.



Os números sorteados foram: 03, 04, 11, 40, 42 e 58. Nenhum apostador conseguiu acertar todos os números e o prêmio final ficou acumulado em aproximadamente R$ 42 milhões.



O próximo sorteio deve acontecer na próxima quarta-feira (24), com transmissão ao vivo pelo canal no YouTube da Caixa Econômica Federal. Para acompanhar, clique aqui.