Regional 22/02/2021 06:11 ZERO HORA Após queimar R$ 1 milhão, empresário de MT quer injetar no SP contra Flamengo Elusmar Scheffer quer estimular equipe paulista para beneficiar Inter Após doar R$ 1 milhão ao Inter para que o clube pudesse escalar Rodinei diante do Flamengo, o torcedor Elusmar Maggi, do Mato Grosso, afirmou que "injetará dinheiro no São Paulo". Para que o clube gaúcho tenha chance de título na última rodada, quinta-feira, além da vitória sobre o Corinthians, é preciso torcer por um tropeço dos cariocas diante do Tricolor paulista. — Vou injetar dinheiro no São Paulo para a gente ser campeão. Vou estudar com a minha parte jurídica como proceder amanhã (segunda-feira, 22). Vai ser 1 a 0 para a gente contra o Corinthians — declarou, em contato com a reportagem de GZH na noite deste domingo. Elusmar também comentou a expulsão de Rodinei, que recebeu o cartão vermelho aos três minutos do segundo tempo da decisão no Maracanã. Após consulta ao VAR, o árbitro Raphael Claus viu pisão do jogador colorado no lateral-esquerdo Filipe Luís. Para Elusmar, a decisão foi equivocada. — É que nem aquela história: "Tenho de fazer uma entrega no Rio de Janeiro e sei que vou ser roubado, mas tenho que ir lá". Isso não existe, foi uma vergonha, o lance do Rodinei foi uma vergonha. Na quinta, vamos ser campeões. Com 69 pontos, dois a menos que o Flamengo, só a vitória interessa para o Inter na 38ª rodada. O Colorado torce pelo menos por um empate dos cariocas no Morumbi, já que o critério de desempate seria o saldo de gols, onde o Inter leva vantagem – 26 contra 21 neste momento.

Voltar + Regional