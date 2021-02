Regional 22/02/2021 14:03 Vitória Lopes I Gazeta Digital Com UTIs lotadas, Juruena estuda possibilidade de lockdown nesta terça-feira Foto: Reprodução Município de Juruena pode realizar o fechamento total das atividades comerciais – ou lockdown – nesta terça-feira (23). A cidade será a primeira de Mato Grosso a adotar a medida após a segunda onda da covid-19.

A medida ocorre pelo crescimento de novas infecções e óbitos pela doença, além do esgotamento dos leitos nos hospitais na região. Esta não é a primeira vez que Juruena decreta o lockdown. Em julho de 2020, o município também fechou o comércio, junto com Cuiabá e outras cidades mato-grossenses.

De acordo com o prefeito Manoel Garça Branca (DEM), o decreto ainda será discutido nesta segunda-feira (22), mas a previsão é ser anunciado oficialmente na terça-feira, para que a população se prepare. O único estabelecimento que funcionará é farmácia. Os outros, incluindo mercados e postos de combustíveis, serão fechados.

“Temos que avisar a população para se organizarem, na questão de comida e essas coisas. Tem muita gente desprevenida, mas depois a gente fecha”, afirmou.

Ainda de acordo com o gestor, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Hospital Municipal de Juruena estão lotados. Ao todo, eles possuem 3 UTIs, para uma população de 16.335 pessoas, segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2020.

“É uma situação crítica para a gente resolver nesse momento. Precisamos mandar forças para os profissionais [da saúde] do município, mas precisamos da ajuda de vocês”, lamentou, se referindo à imprensa.

Somente no domingo (21), conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), uma mulher de 79 anos morreu em decorrência da covid-19 no município.

A pasta ainda informou que, até o dia 20 de janeiro, Juruena recebeu o total de 146 doses da vacina contra o novo coronavírus.

Voltar + Regional