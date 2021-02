Regional 22/02/2021 14:17 MidiaNews Caminhoneiro desaparece após cair na cachoeira de Curuá em Guarantã do Norte Ele estava com a família e caiu enquanto fazia vídeos e fotos; caso aconteceu na tarde de domingo O caminhoneiro Elis Roberto da Silva desapareceu na tarde de domingo (21) após cair na Cachoeira de Curuá, próximo a Guarantã do Norte (a 700 quilômetros de Cuiabá). De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, Elis estava com a família - a esposa e um filho - indo de Mato Grosso do Sul (MS) para o Pará (PA). A família parou na cachoeira durante o caminho para se refrescar. O banhista caiu embaixo da queda d’ água, enquanto fazia fotos e vídeos do lugar. Buscas foram realizadas no local após o acidente, mas até agora ele não foi encontrado. Nesta manhã as equipes foram novamente para o local para prosseguir com as buscas. Segundo a equipe de Bombeiros, o lugar onde Elis caiu é de difícil acesso. A equipe estendeu as buscas ao longo do rio. Nas redes sociais família e amigos lamentam o ocorrido e têm esperanças de encontrá-lo com vida.

