Regional 23/02/2021 05:56 Escola de Nova Canaã entrega apostilas e cronograma do plantão pedagógico Livros didáticos e apostilas entregues de casa em casa. Essa é uma das ações da equipe gestora da Escola Estadual do Campo Nova União, em Nova Canaã do Norte (118 km ao norte de Alta Floresta). Mesmo os alunos que têm acesso à internet receberam o material impresso. As apostilas foram elaboradas com base nos orientativos enviados pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), com foco nos objetos de conhecimento e habilidades para recuperação dos alunos. As entregas foram realizadas na sede da escola e nas salas anexas. “Optamos em entregar material impresso para todos os alunos para garantir que estão com os conteúdos em mãos. Nosso foco é a qualidade de ensino e garantir que nosso Ideb continue sendo um dos melhores do Estado”, ressalta o diretor Diego Bazan Souza. Plantão pedagógico Junto com o material impresso foi entregue um cronograma com os dias em que o aluno poderá se deslocar até a escola para sanar suas principais dificuldades. Cada disciplina terá tempo médio de 30 minutos para atendimento. Atendimentos extras ficarão a cargo dos professores. “Entregamos também um termo de responsabilidade, onde os pais autorizam ou não os filhos a participarem dos plantões presenciais que iniciarão em março”, acrescenta o diretor. Diego Bazan esclarece que o termo de autorização possui uma série de orientações em relação ao comprometimento da retirada e entrega das atividades dentro dos prazos, o transporte até a unidade, a importância de comunicar a escola casos de contaminação pela Covid-19 na família. Biossegurança As medidas de biossegurança não foram esquecidas na escola. Desde o início da pandemia, a equipe gestora vem se preparando, adequando seus espaços, adquirindo os materiais e insumos necessários. A EE Nova União dispõe de termômetros digitais, totem para álcool com acionamento no pedal, pia para lavar mãos na entrada da escola e dispensers de parede espalhados pela escola. Foram instaladas placas de orientações nos corredores. Todos os profissionais da educação receberam protetores de acrílico.

