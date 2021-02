Regional 23/02/2021 07:03 G1 MT Eleição para a Mesa Diretora da ALMT é marcada para esta terça-feira após suspensão de posse de Eduardo Botelho Na nova eleição, conforme a decisão do ministro, não poderão participar parlamentares que compuseram a Mesa nos biênios 2017/2018 e 2019/2020, nos mesmos cargos. A nova eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) foi marcada para essa terça-feira (23), às 19h. As chapas interessadas devem se inscrever até às 17h do mesmo dia. Nesta segunda-feira (22), o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a posse do deputado Eduardo Botelho na presidência da ALMT. A decisão é do ministro Alexandre de Moraes. A Assembleia informou que a Procuradoria do órgão está verificando a decisão e que irá se manifestar após essa análise. Na nova eleição, conforme a decisão do ministro, não poderão participar parlamentares que compuseram a Mesa nos biênios 2017/2018 e 2019/2020, nos mesmos cargos. O pedido de anulação da posse de Eduardo foi feito pelo partido Rede Sustentabilidade, com o argumento de que a recondução dele ao cargo pela terceira vez era inconstitucional. Na decisão, o magistrado frisa a inconstitucionalidade da recondução sucessiva aos cargos da Mesa Diretora. Botelho foi reeleito ao cargo em junho do ano passado e tomou posse no dia 1º deste mês. A Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado (Conacate) já tinha entrado com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no STF contra a reeleição dele, com a mesma alegação de que a reeleição das mesas diretoras são proibidas na Câmara e no Senado e a mesma regra deve valer para as câmaras e assembleias legislativas nos estados e nos municípios. No entanto, o pedido foi negado por falta de legitimidade do órgão para o questionamento. Depois disso, o Rede entrou com a ação.

Voltar + Regional