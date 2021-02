Regional 23/02/2021 07:11 Guarda Mirim de Colíder está sob novo comando A Guarda Mirim de Colíder começa o ano de 2021 com nova liderança, "Colíder por um futuro melhor’’ é o nome da chapa que recebeu a posse esta sexta-feira (19), a presidente a assumir a instituição foi a advogada, Francislaine Almeida. O vice-prefeito Valmir Teixeira prestigiou o evento e se juntou à mesa de posse, com ele a presidente da câmara legislativa, Ana Flávia e a secretária de Educação, Leia Torres. ‘’Estamos com essa missão de dar uma nova história para a guarda mirim’’ diz Francislaine e ainda destaca “Será uma missão muito grande, mas estamos preparados!”. A Guarda Mirim realiza um trabalho importantíssimo para Colíder e região, com as atividades realizadas na instituição voltadas ao acesso à educação, esporte, lazer, música e à horta orgânica, projeto que tem o intuito de preparar e qualificar as crianças e adolescentes para um futuro melhor.

