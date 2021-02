Regional 23/02/2021 18:12 Reporter MT MT - Batida deixa carreta >moída> e traseira de veículo destruída na BR-163 Foto: Reprodução Uma batida traseira entre duas carretas transformou o cavalinho da Iveco num monte de ferragens retorcidas e deixou o último vagão da Mercedes-Benz destruído na tarde desta terça-feira (23) na BR-163, trecho que liga Sinop e Sorriso (500 e 420 km, respectivamente, da Capital). Equipes de resgate da Rota do Oeste, concessionária que administra esse trecho da rodovia, prestou atendimento de primeiros socorros aos dois motoristas e, em seguida, encaminhou os pacientes ao Hospital Regional de Sinop. Não há informações sobre o atual estado de saúde das vítimas. De acordo com as informações preliminares, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, no entanto, em determinado momento, a Iveco bateu violentamente na traseira da Mercedes. A Iveco parou em ‘L’ à margem da rodovia. A Mercedes estagnou na pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou o local para que os paramédicos prestassem socorro às vítimas e, em seguida, os veículos fossem removidos. O tráfego segue em sistema de ‘pare e siga’ e os funcionários da Rota do Oeste realizando a sinalização e orientando os motoristas. Os policiais rodoviários registraram a ocorrência e o documento será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, responsável por investigar as causas do acidente.

