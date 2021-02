Regional 24/02/2021 07:12 Gazeta Digital Repórter ficará 60 dias sem andar após quebrar os dois pés ao vivo Repórter Jandir Martins da TV Cidade, afiliada da TV Record em Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), está em casa se recuperando de uma cirurgia nos dois pés, que quebraram após ele cair em no Córrego do Canivete, na última quinta-feira (18). Com isso, ficará até 60 dias sem andar e usará uma cadeira de rodas. O acidente aconteceu durante sua participação ao vivo no programa local. Reportagem do entrou em contato com o diretor geral da TV Cidade, Renato Muzetti, que contou um pouco sobre a recuperação do jornalista. “Estive com ele na segunda-feira (22) pela manhã. Ele já passou pela cirurgia nos dois pés e agora está se recuperando Ele está bem e sem nenhuma lesão na coluna”, destacou. A inquietação natural de um repórter será deixada de lado por pelo menos 60 dias, estima os médicos do Hospital Regional, que realizaram a cirurgia. Acontece que ele não pode andar nesse período por conta das fraturas. Enquanto isso, uma cadeira de rodas ajudará Martins a se locomover. Mas, Renato garante que ele quer voltar logo. Para quem já conhece o estilo de Jandir fazer jornalismo, sabe que ele não pretende ficar parado por muito tempo. Conhecido como ‘Tuiuiú do Pantanal’, já virou meme na internet por começar as reportagens dentro de bueiros, deitado em ruas esburacadas, subindo em muros e fazendo o que for preciso dentro do chamado ‘jornalismo comunitário’. Nas redes sociais, o repórter chegou a gravar vídeos mostrando o momento em que era socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma das telespectadoras comentou: “que susto! Espero que se recupere rapidamente. Como você conseguiu registrar tudo? Repórter até da própria história”.

