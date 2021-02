Regional 26/02/2021 06:20 Assessoria de Imprensa Sinop: Três são presos em flagrante por tráfico de drogas e associação Foto: Divulgação A equipe de investigação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop recebeu informações de que no bairro Maria Carolina, drogas eram comercializadas em uma residência. Conforme a apuração, uma mulher, companheira de um dos suspeitos presos, utilizava uma motocicleta para fazer a entrega da droga. Já os dois homens, que são primos, eram os responsáveis pela gestão do negócio ilícito. Após dias de monitoramento e com a confirmação do movimento suspeito na residência, na tarde desta quarta-feira os policiais abordaram a mulher quando ela chegava à casa. Os dois homens também foram abordados e confirmaram que no local havia entorpecente destinado ao consumo pessoal. Porém, os policiais civis encontraram balanças de precisão e entorpecentes que reforçaram a tese de que os produtos apreendidos se destinavam ao tráfico. Após a formalização da prisão em flagrante, os três serão encaminhados a unidades do Sistema Penitenciário, onde deverão aguardar outras determinações da justiça.

