Regional 26/02/2021 06:26 Diario de Cuiabá Família suspeita de falsa aplicação de vacina em idoso em Cuiabá A aplicação foi feita no dia 12, no Centro de Eventos Pantanal, em um cidadão de 88 anos A família de Benedito Barros Santiago, 88 anos, suspeita de que ele tenha recebido a agulhada para aplicação da vacina contra a Covid-19, mas não a dose completa do imunizante contra a doença. Diante da denúncia, o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) determinou que sejam investigadas as imagens do vídeo que mostra a suposta "falsa aplicação" no idoso. A aplicação foi feita no dia 12 de fevereiro, no Centro de Eventos Pantanal. Na gravação, é possível ver que o profissional de Saúde insere a agulha no braço do idoso e, em segundos, é retirada. Mas, não fica claro se o líquido entra no braço de Benedito Santiago. À TV Centro América (Rede Globo), a sobrinha dele, Jakeline Zaiden, informou que vai fazer a denúncia ao Ministério Público de Mato Grosso (MP-MT). “Vou fazer a denúncia ao Ministério Público. Vou com meu primo lá porque queremos exame de anticorpos para saber se existem anticorpos”, disse. Em nota, a Prefeitura informou que as imagens foram encaminhadas às autoridades policiais competentes para análise e perícia, e que a decisão foi tomada para que não haja o risco de se cometer uma injustiça com os profissionais de Saúde envolvidos. Garantiu ainda que qualquer tipo de denúncia será acompanhada e que nenhuma prática que incorra em crime irá prosperar na capital mato-grossense. “Cuiabá é uma cidade solidária, sabe ajudar o outro, e o papel do prefeito é promover esse sentimento de solidariedade, ainda mais num momento histórico como esse”, frisa. Para facilitar o processo de recolhimento de manifestações relacionadas à campanha municipal de imunização, a Ouvidoria Geral do Município (OGM) montou um posto de atendimento no Centro de Eventos do Pantanal. Somado a esse posto de atendimento, a Ouvidoria também recebe manifestações por meio do 0800-645-01-56, WhatsAPP (65) 9-9263-9779, e-mail: ouvidoria.cuiaba@cuiaba.mt.gov.br, e em sua sede, localizada Av. Mato Grosso, nº 453.

