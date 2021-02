Regional 27/02/2021 18:51 Em Nova Guarita, PM prende três e recupera quase 1 kg de ouro e R$ 23,7 mil de roubo Criminosos foram flagrados saindo da loja de compra e venda de ouro que haviam acabado de assaltar Policiais do Núcleo da Polícia Militar em Nova Guarita (697 km de Cuiabá) prenderem três suspeitos, dois homens de 18 e 22 anos, e uma adolescente de 16, e frustraram o roubo em uma loja de compra e venda de ouro na tarde desta sexta-feira (26.02). Os assaltantes foram flagrados no momento em que deixavam o comércio levando 773,03 gramas de ouro (em forma de barra e pepitas), R$ 23,7 mil em dinheiro, R$ 5 mil em cheques, relógios e outras mercadorias. A adolescente era quem carregava a sacola com os produtos. A adolescente fugiu em um veículo Volkswagen modelo UP. O condutor que a esperava no carro arrancou em marcha ré, contornou e depois seguiu em alta velocidade sendo acompanhado pelos policiais até a localidade conhecida por ‘Sétima Agrovila’, entre os municípios de Nova Guarita e Terra Nova do Norte. Nesse local um deles, de 18 anos, foi preso, e a adolescente fugiu se embrenhando em uma área de mata fechada. Com reforço de equipes do 15º Comando Regional de Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, a PM seguiu em diligência por Nova Guarita, Terra Nova e outras regiões próximas. Logo depois, em uma rua de Nova Guarita ocorreu a prisão de um motociclista que deu apoio aos assaltantes. Já na MT-208, em Terra Nova do Norte, ocorreu a apreensão da adolescente que havia fugido. Todos os produtos roubados, que estavam no carro usado na tentativa de fuga, foram recuperados. Os demais envolvidos já foram identificados pela Polícia Militar. Equipes continuam em diligências na região na tentativa de prendê-los. Os três suspeitos, a identificação dos outros envolvidos assim como todos os produtos recuperados foram entregues a Polícia Judiciária Civil. PMMT

