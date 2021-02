Regional 27/02/2021 19:07 Reporter MT Polícia prende empresário cuiabano que tentou estuprar jovem em entrevista de emprego Outras três vitimas denunciaram o >tarado> após a primeira prisão e agora é investigado por crimes de importunação e assédio sexual em quatro inquéritos da Delegacia da Mulher. O empresário cuiabano Claudinei Panta da Silva, 45 anos, foi preso durante uma operação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) nessa sexta-feira (26) em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. Ele é acusado de cometer violência sexual contra diversas mulheres durante ‘entrevista de emprego’ em seu comércio, localizado no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá. No ano passado, 2020, o empresário foi preso em flagrante quando durante a entrevista de emprego fez uma jovem, 18 anos, tirar a roupa ‘para mostrar tatuagens’ e aproveitou para cometer atos libidinosos. A vítima denunciou o ‘tarado’. No entanto, Claudinei foi liberado em audiência de custódia, quando o juiz Jamilson Haddad Campos, da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, entendeu que não havia indícios suficientes para que a prisão preventiva fosse decretada. Além da vitima em questão, outras três mulheres registraram ocorrência após a prisão do acusado, ainda em 2020, imputando o crime de importunação e assédio sexual. Na narrativa das vítimas, a Polícia Civil constatou o mesmo "modus operandi" contra todas as mulheres, sempre usando de ‘entrevistas de emprego’ para cometer os crimes. Desde então, Claudinei Panta é investigado em quatro inquéritos pelos crimes denunciados. De acordo com o delegado responsável pelas diligências, Cley Celestino Batista, a equipe da Delegacia da Mulher já estava em investigações e serviços de campana há alguns dias, quando nessa sexta-feira (26) uma policial civil flagrou o momento em que o empresário deixou seu estabelecimento e “de imediato a investigadora solicitou apoio de uma equipe da Delegacia Fazendária (Defaz), que prontamente auxiliou no cumprimento do mandado de prisão e condução do autor", relatou o delegado. "A partir do momento em que não somente a primeira vítima, mas outras criaram a coragem para denunciar o autor, houve condições de se representar por uma prisão preventiva com bases sólidas, de que esse autor, estando livre, poderia vir a praticar o mesmo crime contra outras vítimas", destacou a delegada Jozirlethe Magalhães Criveletto. O empresário será colocado à disposição da Justiça, onde serão analisados os inquéritos e tomadas às medidas legais cabíveis ao caso. Veja vídeo do flagrante de assédio aqui.

Voltar + Regional