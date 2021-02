Regional 28/02/2021 06:23 Mutirão de limpeza terá início nesta segunda em Colíder Confira o que pode e o que não pode ser retirado no mutirão A prefeitura de Colíder realiza a partir desta segunda-feira (1) um mutirão de limpeza na área urbana do município. O principal objetivo é a eliminação do lixo que possa acumular água e servir como criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre zika e chikungunya. A ação será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e o departamento de Vigilância Sanitária. O mutirão terá início às (07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00), do dia 01/03 em alguns bairros do município. “Solicitamos aos moradores que colaborem limpando os quintais e deixando os entulhos e lixos para fora, para que possam ser recolhidos pela equipe, a medida faz parte da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti”, salienta Rogério Nunes, coordenador da vigilância sanitária. O Secretário de Infraestrutura Robério Cavalcante, reforçou que, para o combate a essas doenças é necessária a conscientização dos moradores, mas que, desde já, a prefeitura deve iniciar os trabalhos de limpeza. “Iremos iniciar as ações de prevenção com a limpeza de lugares que possuem água parada. Será feito um trabalho minucioso de visitação em cada residência com os agentes de endemias e agentes comunitários de saúde para que conscientizem os moradores e buscar a eliminação dos focos de mosquito”, comentou. Rogério Nunes, ainda explicou que a diminuição do mosquito Aedes aegypti é importante para o sistema de saúde do município. “Nesse período das chuvas, boa parte dos atendimentos hospitalares está relacionado às pessoas que possuem sintomas da dengue, febre zika e chikungunya. Se conseguirmos realizar o trabalho de visitação e notificar os moradores sobre os focos do mosquito nas residências, iremos consequentemente diminuir o número de internações hospitalares ocasionadas pelo mosquito”, salienta. O que poderá ser recolhido: todo lixo que acumula água e que seja um possível foco de larvas. O que não será recolhido: poda de árvores e entulho de resto de construções. Inicialmente o mutirão de limpeza acontece nos bairros: Celidio Marques, Bom Jesus, Maria Antônia, José Luciano, Torre e Nossa Senhora da Gula.. Serão recolhidos todos os materiais descartáveis que acumulem água. Os moradores que possuem entulho nos quintais das residências podem depositar nas calçadas para que a equipe responsável possa recolher e descartá-los de forma correta. Cronograma de limpeza Dia 01/03: · BAIRRO CELÍDIO MARQUES · BAIRRO BOM JESUS · BAIRRO MARIA ANTÔNIA · BAIRRO JOSÉ LUCIANO · BAIRRO DA TORRE · BAIRRO NOSSA SENHORA DA GUIA Dia 05/03: · BAIRRO TELES PIRES · BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 · BAIRRO NOVO HORIZONTE 2 · BAIRRO SANTA CLARA · JARDIM ESTRELA · JARDIM ALEGRE · JARDIM BARBIERO · JARDIM SÃO GONÇALO · RES. MARINGÁ · RES. CIDADE ALTA · BAIRRO PARQUE DOS IPÊS Dia 10/03: · JARDIM SÃO JOÃO · JARDIM PERIN · JARDIM ALVORADA · JARDIM ELDORADO · JARDIM AMÉRICA · JARDIM CAIAPÓS · LOTEAMENTO PRIMAVERA · JARDIM VÂNIA · JARDIM EVEREST · BAIRRO POLO INDUSTRIAL · JARDIM IPANEMA · JARDIM EUROPA Dia 15/03: · BAIRRO BOA ESPERANÇA · BAIRRO PORTAL DA AMAZÔNIA · BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA · BAIRRO MORADA DO SOL · BAIRRO BALANÇÃO Dia 22/03: · CENTRO

