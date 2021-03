MT - Após briga, dono de restaurante atropela cliente de propósito e foge

Atropelamento proposital foi filmado por populares. As imagens são fortes

Uma discussão que teve início dentro de um bar e restaurante no município de Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá) por causa de churrasco evoluiu para tentativa de homicídio com um atropelamento proposital no qual o empresário dono do estabelecimento entrou num Ford Fiesta de cor branca, acelerou e atropelou o "desafeto" pelas costas. Em seguida, deixou a vítima agonizando no chão e fugiu do local.

O fato, registrado por volta das 12h deste domingo (28), no bairro Bandeirantes, foi filmado por populares e divulgado no Facebook. As imagens são fortes e mostram o exato momento em que o agressor atropela a vítima de propósito. O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela Polícia Militar. O vídeo ajudou a esclarecer as circunstâncias do atropelamento.

A Polícia Civil agiu rápido e prendeu o agressor ainda neste domingo, após ter fugido da Cidade. Ele estava escondido num hotel no "Distrito de Primaverinha", pertencente ao município de Sorriso (420 km de de Cuiabá).

Consta no boletim registrado pela Polícia Militar que uma viatura foi acionada por populares informando que na lanchonete e restaurante "Encontro dos Amigos" tinha um homem em visível estado de embriaguez tumultuando o ambiente. Quando a viatura chegou ao local já encontrou a vítima agonizando no chão. O Corpo de Bombeiros fez o resgate e encaminhou o homem a um hospital da Cidade. Segundo consta no boletim de ocorrência, seu estado de saúde era considerado grave.

FOLHAMAX apurou que a vítima teve traumatismo craniano e quebrou uma das pernas. Ele segue internado em estado grave no Hospital São Lucas.

Conforme o documento policial, ao lado da vítima estava o carro do suspeito, um Fiesta de placa IKM-6407, com o parabrisas quebrado e partes do veículo amassado por causa do atropelamento.

A esposa do suspeito disse aos militares que o marido dela foi falar com a vítima sobre sua postura no restaurante diante de outros clientes, mas foi agredido com uma garrafada arremessada pelo homem que não gostou de ser abordado pelo dono do estabelecimento. Ele teria se defendido com uma cadeira de modo que a garrafa acertou a porta de vidrou que foi quebrada pela pancada.

Ainda de acordo com a versão da esposa do agressor, populares tentaram segurar o homem que tumultuava o ambiente, mas ele se retirou e minutos depois teria voltado com uma picareta e uma faca. O marido dela também deixou o estabelecimento, pegou o carro e atropelou o homem ao lado da calçada. Depois fugiu do local e abandonou o veículo.

Ao ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros o homem estava inconsciente e apresentava um corte atrás da cabeça. Seu quadro de saúde foi classificado como grave no documento policial. Dentro do carro do suspeito foi apreendida uma faca e um facão. A Polícia Civil foi acionada e iniciou a investigação sobre o caso. Logo de início, descobriu-se que a desavença entre agressor e vítima foi motivada por uma discussão sobre churrasco.

ATROPELAMENTO GRAVADO

As imagens, mesmo registradas a uma certa distância, são bastante fortes, pois mostram o exato momento em que o veículo atropela o homem que é colhido por trás, arremessado sobre o parabrisas e cai imóvel sobre o asfalto.

A poucos metros dali o cinegrafista amador que registra a cena conversa com outras pessoas e fala que é preciso acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender a vítima. Ao mesmo tempo outra pessoa fala que o homem atropelado morreu. Ele permanece estirado ao solo e completamente imóvel. A gravação tem 2 minutos de duração.