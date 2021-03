Regional 02/03/2021 07:11 Bárbara Sá/RD News PF deflagra Operação Papagaio de Ouro 3 contra crimes ambientais no Estado Foto: Reprodução A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça (2) a Operação Papagaio de Ouro 3, que visa combater crimes ambientais. A Ação foi autorizada pela Justiça Federal de Cáceres ( a 230 km de Cuiabá). São cumpridos 8 mandados de buscas e 1 de prisao. A primeira fase ocorreu em agosto de 2020 com o objetivo de investigar a exploração ilegal de ouro na região de Pontes e Lacerda - veja vídeo da época. A segunda fase, em setembro, desarticulou uma suposta associação criminosa voltada à exploração ilegal de ouro - saiba aqui e aqui. À época, a PF apreendeu veículos de luxo e realizou a prisão de um dos dois investigados. Há fortes indícios de que eles, pai e filho, estariam em atividade desde o ano de 2016, extraindo ilegalmente cerca de oito quilos de ouro por mês, utilizando-se de diversas pessoas e de máquinas de grande porte. O nome da operação é uma referência ao Córrego do Papagaio, local onde a investigação teve início após a Polícia Federal receber uma denúncia de que a área estava sendo poluída com os rejeitos do garimpo ilegal.

Voltar + Regional