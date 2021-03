Regional 03/03/2021 05:42 Comarca de Nova Monte Verde suspende expediente presencial por sete dias O expediente presencial na Comarca de Nova Monte Verde (a 968 km ao norte de Cuiabá) estará suspenso por sete dias (2 a 8 de março) em virtude de um caso confirmado e outro de contato com pessoa próxima com Covid-19. Como medida de contenção da contaminação entre os demais servidores o juiz-diretor do Foro, Rodrigo Aranha da Silva emitiu Portaria N. 13/2021/DF/NMV informando a medida. Os prazos processuais dos processos físicos e híbridos ficam suspensos pelo período de vigência da referida portaria. Conforme o documento, todos os servidores e estagiários realizarão suas tarefas por meio do teletrabalho bem como todos os serviços possíveis por atendimento remoto. O magistrado suspendeu ainda todos os trabalhos que demandem atendimento presencial, inclusive carga e desarquivamento de processos físicos. Durante o teletrabalho, o atendimento será realizado no período de expediente forense pelos canais: Central de Administração: (66) 3597-1691/1689 – ramal 202, (66) 98406-8159 ou pelo e-mail: nova.monteverde@tjmt.jus.br

Voltar + Regional